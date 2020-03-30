Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Причиной этого является пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также северо-западный ветер.

Радиационный фон в столице - в пределах нормы.

Как защититься от дыма в Киеве:

Ограничить пребывание на открытом воздухе;

Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

Выключить системы кондиционирования и очистки воздуха;

Проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

По мнению директора Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, причиной образования такого явления стало усиление скорости ветра до 15 - 20 м / с западного направления, не имеющее никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля. Кроме того, вследствие длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы, верхние слои этого грунта пускали порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха.

Никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет.