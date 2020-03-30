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Рынок 7-километр назвал фальшивкой и провокацией информацию притеснении предпринимателей

Вчера, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе налоговая по санкции суда ворвалась на склад предпринимателей. Буквально сразу в интернет была вброшена информация, в которой обвинили руководство рынка 7-й километр в давлении на бизнес.

«Ни одного факта притеснения или преследования предпринимателей на нашем предприятии никогда не было. Как и самого события, о котором идёт речь в этом сообщении. Данная информация - стопроцентная фальшивка».

Так прокомментировали в пресс-службе ООО «Промтоварный рынок 7-й километр» появившуюся сегодня на анонимном интернет сайте asn.in.ua информацию о якобы полицейской спецоперации на территории предприятия.

«Данный конкретный инцидент, о котором идёт речь, не имеет никакого отношения к Промрынку 7-й километр, расположенному по адресу: пгт.Авангард, ул. Базовая, 20.

Дествие на видео происходило на ул. Базовая, 8 по левую сторону, на территории Одессы. Как выяснилось, по санкции суда за неуплату налогов на склад приехали 20 работников налоговой», — сообщила нам заместитель директора по маркетингу Ирина Ткач.

«Рынок 7-й километр уже неоднократно становился жертвой пиар-провокаций и имиджевых атак. Данный случай подчёркивает — кто-то в нашей стране явно заинтересован в создании паники и ксенофобии. Не гнушаются использования таких технологий даже в период коронавирусной пандемии и карантина», — добавила она.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил о недопустимости информационных провокаций. 

«Следует помнить, что гречка, спички и туалетную бумагу не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Не ведитесь, пожалуйста, на провокации интернет-аферистов, которые за деньги хотят посеять панику среди нас», — подчеркнул Президент.


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