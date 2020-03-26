В Киеве оштрафовали 814 нарушителей карантина COVID-19

Правоохранители составили уже 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничений. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются.

Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!

Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений», - сообщил мэр столицы.

Из них:

91 - за пр ебывание в общественных местах без масок или респираторов,



21 - за пребывание группой более 2 человек,



26 - за посещение парков и скверов,



7 - за посещение спортивных и детских площадок



66 проток олов - за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривень.

Мэр Киева напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулся к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.

«Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран», - сказал Виталий Кличко.