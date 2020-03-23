Одесский рынок «7 километр» снижает тарифы для предпринимателей

В связи с карантинными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения коронавируса, которые повлияли на социально-экономическую ситуацию, руководство рынка «7 километр» приняло решение об уменьшении тарифов на предоставление услуг.

Приказ об этом подписан и опубликован сегодня на официальном сайте компании.

Руководством рынка было принято решение уменьшить размер платы за предоставление услуг субъектам хозяйствования – контрагентам предприятия – касательно торговых объектов, находящихся в их пользовании на территории «7 километра», на 20% от утвержденных расценок на период с 1 по 30 апреля 2020 года, при условии оплаты услуг рынка не позже 25 апреля.

Службам рынка дано поручение определить на период с 1 по 30 апреля статус торгово-складских объектов на территории «Промрынка», которые в течение месяца не осуществляли предпринимательскую деятельность или осуществляли ее менее пяти рабочих дней.