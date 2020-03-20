В Херсонской области полностью закрывают на карантин город Олешки

В городе Олешки Херсонской области ввели дополнительные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса - закрывают все магазины и въезд-выезд из города.

Об этом сообщил в Facebook мэра города Дмитрий Воронов.

Тотальный карантин в Олешках инициировало руководство Херсонской области. Новые ограничения будут действовать по субботам и воскресеньям.

«На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин, на улицы выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня», — сообщил Воронов.