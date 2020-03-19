Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

В Одесской области трое охотников (двое из них - полицейские) убили и сфотографировались с краснокнижным беркутом.

Об этом сообщил Демьян Ганул.

Полиция Одесской области достаточно оперативно отреагировала на публикацию и начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе, изображение, которое было обнаружено при проведении мониторинга интернет-публикаций, не осталось без внимания руководства ГУНП. В настоящее время все участники происшествия установлены.

Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции Одесской области. С их объяснений известно, что фотография с их изображением была сделано два года назад на охоте.

По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований для правовой оценки действий полицейских.

Важно отметить, что срок давности по этому преступлению составляет 3 года, два из которых (по словам полицейских) уже прошли. И для того, чтобы убийцы редких животных избежали наказания, их коллегам достаточно растянуть следствие на год. После этого самый гуманный в мире украинский суд закроет дело и никто не понесет наказания.

При этом неизвестные уже начали мстить Дмитрию Гануле - 3 апреля, в Одессе сожгли его автомобиль. Об этом сообщил сам пострадавший в Facebook.



Ганул связывает поджог авто со своей общественной деятельностью - поджог был совершен буквально через несколько часов после того, как он опубликовал в Facebook пост о том, как полицейские и чиновник охотятся на птиц, занесенных в Красную книгу.