» » Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

Сегодня, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области трое охотников (двое из них - полицейские) убили и сфотографировались с краснокнижным беркутом.

Об этом сообщил Демьян Ганул. 

Полиция Одесской области достаточно оперативно отреагировала на публикацию и начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе, изображение, которое было обнаружено при проведении мониторинга интернет-публикаций, не осталось без внимания руководства ГУНП. В настоящее время все участники происшествия установлены.

Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции Одесской области. С их объяснений известно, что фотография с их изображением была сделано два года назад на охоте.

По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований для правовой оценки действий полицейских.

Важно отметить, что срок давности по этому преступлению составляет 3 года, два из которых (по словам полицейских) уже прошли. И для того, чтобы убийцы редких животных избежали наказания, их коллегам достаточно растянуть следствие на год. После этого самый гуманный в мире украинский суд закроет дело и никто не понесет наказания.

При этом неизвестные уже начали мстить Дмитрию Гануле - 3 апреля, в Одессе сожгли его автомобиль. Об этом сообщил сам пострадавший в Facebook.

 
Ганул связывает поджог авто со своей общественной деятельностью - поджог был совершен буквально через несколько часов после того, как он опубликовал в Facebook пост о том, как полицейские и чиновник охотятся на птиц, занесенных в Красную книгу.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:11

В Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка

Вчера, 14:01

В Донецкой области полицейский вымогал 1000 долларов взятки

Вчера, 13:11

В Украине ужесточили правила карантина борьбой с шашлыками

Вчера, 12:02

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус - до 15 анализов в сутки

Вчера, 10:59

Сутки в ООС: Под обстрелом из минометов Новотошковское и Донецкая область

2-04-2020, 15:17

Жители Луганской области могут получить до 6,5 тысяч евро на развитие бизнеса и сельского хозяйства

2-04-2020, 14:36

В Луганской области выявили бывшего бойца НЗФ «Призрак» и тайник с оружием

2-04-2020, 12:12

В Луганской области будут судить чиновников ОАО «Лисичанскуголь» за растрату

2-04-2020, 11:14

В Украине подтверждено 804 случая COVID-19

2-04-2020, 11:10

Российские террористы 2 часа обстреливали Луганскую область из артиллерии и минометов

1-04-2020, 17:33

В Украине хотят ужесточить карантин: запрет выходить без масок, больше двух и детям без сопровождения

1-04-2020, 15:59

СБУ заявила о поимке беженца-агента ФСБ при попытке завербоваться на военную службу

Новости Украины:

Сегодня, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

31-03-2020, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня