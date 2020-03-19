В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

У четырех медиков Луцкой городской клинической больницы диагностировали коронавирус, всего в области COVID-19 болеет семь человек.

Как сообщает пресс-служба Волынской ОГА, четыре медика Луцкой городской клинической больницы заразились коронавирусом. По состоянию на 1 апреля в области подтверждено семь случаев COVID-19.

Отмечается, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в области — 10 человек.

Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ «Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

Также лабораторно подтвердили коронавирус у врача-гинеколога Волынской областной клинической больницы, который ушел из жизни 29 марта.

Всего с начала проведения лабораторных исследований по Волынской области совершено 99 ПЦР-анализов на обнаружение коронавирусной инфекции. Из них — 51 у лиц с подозрением, и 48 — из числа контактных лиц.