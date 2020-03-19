В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

Украинцев, эвакуированных из Грузии на пароме из-за эпидемии COVID-19, отправили на базу обсервации под Одессой.

Как сообщил глава Одесской ОГА, в порту Черноморска медики и полиция встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой.

Специалистами Лабораторного центра на водном транспорте МЗ было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет.

В соответствии с п. 3.2 ПКМУ 241 от 29.03.2020р. все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней.

После этого украинцев доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно наблюдают медики.



