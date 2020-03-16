В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

Во время карантина в Киеве будут штрафовать за пикники в парках от 1700 до 3400 гривен. Об этом сегодня, 31 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в отношении тех, кто устраивает пикники в парках и зонах отдыха, протоколы должна составлять полиция.

«Сейчас уже подключаются и коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная стража и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства. Тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения», — добавил Кличко.

По словам мэра, на сегодня в Киеве:

37 000 киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта этого года;

о 435 киевлян, которые являются контактерами с больными;

107 подтвержденных больных. Часть из которых лечится дома на самоизоляции.

«Мониторинговый центр не только собирает информацию. Но и контролировать соблюдение режима самоизоляции. И помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Подчеркну. Мониторинг начался „, — подчеркнул мэр Киева.

Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей:

Первое нарушение — штраф в 17 000 грн.

Второе — штраф 34 000 грн

Третье — уголовная ответственность.

“Киевляне имеют участвовать. И предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людей, контактировавших с потенциально больными. Это непростая работа. Но только объединив усилия, мы сможем локализовать и остановить распространение вируса», — подчеркнул Виталий Кличко.



