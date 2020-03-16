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Как работают переводчики на удаленке в Украине

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

Двадцать лет назад, переводчики были вынуждены проводить в офисах по 40 часов в неделю, чтобы заработать себе на жизни. А сегодня, каждый переводчик может выбрать, что ему по душе: работа в офисе или дистанционная работа.

Благодаря стремительному развитию фриланс платформ и переводческих бирж, работа на удаленке стала реальностью для многих украинцев. Люди, которые свободно владеют иностранными языками и знают основные методы и принципы перевода, без труда находят клиентов онлайн.

Несмотря на то, что фриланс доступен каждому, некоторые переводчики все еще бояться увольняться из офиса. Они мечтают начать работать на себя, но из-за страха остаться без стабильного дохода их мечты так и остаются мечтами.

Если вам интересна удаленная работа переводчиком и у вас есть масса вопросов на эту тему – эта статья для вас. Сегодня мы расскажем вам о том, где работают успешные украинские переводчики, сколько они зарабатывают, и какими навыками и знаниями они обладают.

Photo by fauxels from Pexels

 

Как стать переводчиком в Украине

Если вы хотите стать переводчиком личных, шаблонных документов, вам необходимо получить диплом по одной из следующих специальностей:

  • Переводчик
  • Референт-переводчик
  • Лингвист
  • Специалист по межкультурному общению.

Однако если вас интересует удаленная работа переводчиком текстов общей тематики, то наличие высшего образования не обязательно. Как правило, иностранных заказчиков интересует только ваш уровень владения языком и опыт работы. Если вы свободно владеете иностранным языком и можете предоставить качественные услуги перевода, ничто не помешает вам получать заказы онлайн.

Что касается работы со специализированными текстами, например медицинскими и техническими, лингвисты обязаны иметь образование или опыт работы в данной сфере. Это очень важно, поскольку если переводчик не разбирается в узких темах и не знаком со специфической терминологией, он не сможет предоставить качественный, точный перевод.

Как работают переводчики на удаленке

Переводчики, которые не хотят заниматься письменными переводами в офисе, как правило, выбирают один из трёх вариантов дистанционной работы:

  • Официальное трудоустройство в одном из украинских бюро переводов, которое предоставляет возможность работы на удаленке.
  • Регистрация на украинской или международной фриланс платформе.
  • Работа на специализированной фриланс-бирже для переводчиков.

Между первым и двумя остальными вариантами есть существенная разница.

Официальное трудоустройство, с одной стороны, обеспечивает финансовую стабильность, а с другой стороны, ограничивает свободу. По факту, переводчик продолжает "работать на дядю" только теперь из дома, а не из офиса.

Что касается фриланса, переводчики получают полную свободу действий – они могут работать сколько хотят, когда хотят, и где хотят. Также, они берут на себя полную ответственность за качество своей работы, соблюдение сроков, и поиск новых клиентов.

Работа на удаленке имеет свои плюсы и минусы. Вот шесть основные причин стать переводчиком-фрилансером:

  • Экономия времени. Вам не надо тратить время на дорогу до офиса и обратно.
  • Экономия денег. Вам не надо тратить деньги на проезд в общественном транспорте, на бензин (если вы пользуетесь своим авто), на бизнес-ланчи и многое другое.
  • Баланс между работой и личной жизнью. Вы можете выбрать любое удобный для вас график работы и больше уделять времени своим родным и близким.
  • Отпуск в любое время. Если вы фрилансер, вы сами решаете, когда вам пойти в отпуск и на сколько дней.
  • Работа над интересными проектами. Вы сами выбираете клиентов и задания. Никто не заставит вас заниматься переводами, которые кажутся вам скучными.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Теперь давайте обсудим минусы дистанционной работы:

  • Отсутствие общения с коллегами. Если вы очень общительный человек, вам будет сложно, а порой даже невыносимо проводить весь день дома в одиночестве.
  • Низкая мотивация. Если вы привыкли работать из-под палки, вам будет непросто заставить себя выполнять несрочные задания.
  • Отсутствие полноценного рабочего места. Если у вас нет возможности организовать домашний офис в собственной квартире, это может стать проблемой.
  • Финансовая нестабильность. Как правило, переводчики-фрилансеры, которые не могут обеспечить себя постоянным потоком заказов, время от времени испытывают финансовые трудности.

Зарплаты украинских переводчиков

Итак, пришло время обсудить самое интересное – зарплаты переводчиков.

Конечно же, уровень дохода переводчика зависит от многих факторов, включая уровень квалификации переводчика, уровень сложности задания, срочность выполнения работ, количества выполненных заданий, а также языка перевода. В среднем, зарплаты украинских переводчиков такие:

  • Начинающие переводчики, которые работают с самыми простыми текстами, обычно считают стоимость своей работы по тарифу $0.01-0.02 за слово. Среднемесячная зарплата таких переводчиков обычно не превышает $500.
  • Более опытные лингвисты, которые занимаются локализацией сайтов и приложений, обычно устанавливают тариф $0.04-0.06. За месяц они зарабатывают $1,000-1,500.
  • Переводчики, которые работают со специализированными текстами и востребованными языковыми парами, зарабатывают свыше $2,000.

Какие языки востребованы 

На сегодняшний день, самыми востребованными языками для перевода считаются китайский, немецкий, испанский, французский, арабский, и японский. Согласно данным предоставленным сайтом https://thewordpoint.com/services/translation-service, популярностью также пользуются польский, турецкий и шведский языки. Поэтому если ты умеешь переводить тексты с/на один из этих языков, а также знаешь английский, тебе будет легко найти высокооплачиваемые переводческие заказы на фрилансе.

Какие нужны навыки

Чтобы стать успешным переводчиком, необходимо уметь пользоваться специализированным программным обеспечением, такими как программы памяти переводов и программы проверки правописания. Эти навыки очень важны, поскольку они помогают ускорить рабочий процесс и улучшить качество перевода.

Что касается работы на удаленке, тут важен тайм-менеджмент, самодисциплина, внимание к деталям, умение найти правильный подход к заказчику, а также желание совершенствоваться и получать новые знания.

Вывод

Удаленная работа переводчиком – это отличный карьерный выбор для людей, которые влюблены в лингвистику, и которые мечтают покинуть офисную работу. И это реальный способ для квалифицированных украинцев заработать достаточно денег не выезжая из страны.

Однако стоит понимать, что дистанционная работа подходит далеко не всем. Некоторым переводчикам действительно сложно работать в домашней расслабленной обстановке и искать новые заказы самостоятельно. Поэтому очень часто их попытки начать работать на себя заканчиваются неудачей.

Если вы не уверены, что работа на удаленке вам подходит, не спешите увольняться с основного места работы. Попробуйте заняться фрилансом в свободное от работы время. Если вы поймёте что фриланс это то, что вы давно искали – увольняйся смело. Но если у вас возникнут определённые трудности и сомнения, вам придется рассмотреть другие способы заработка.


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Как работают переводчики на удаленке в Украине