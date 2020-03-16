Как работают переводчики на удаленке в Украине

Двадцать лет назад, переводчики были вынуждены проводить в офисах по 40 часов в неделю, чтобы заработать себе на жизни. А сегодня, каждый переводчик может выбрать, что ему по душе: работа в офисе или дистанционная работа.

Благодаря стремительному развитию фриланс платформ и переводческих бирж, работа на удаленке стала реальностью для многих украинцев. Люди, которые свободно владеют иностранными языками и знают основные методы и принципы перевода, без труда находят клиентов онлайн.

Несмотря на то, что фриланс доступен каждому, некоторые переводчики все еще бояться увольняться из офиса. Они мечтают начать работать на себя, но из-за страха остаться без стабильного дохода их мечты так и остаются мечтами.

Если вам интересна удаленная работа переводчиком и у вас есть масса вопросов на эту тему – эта статья для вас. Сегодня мы расскажем вам о том, где работают успешные украинские переводчики, сколько они зарабатывают, и какими навыками и знаниями они обладают.

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Как стать переводчиком в Украине

Если вы хотите стать переводчиком личных, шаблонных документов, вам необходимо получить диплом по одной из следующих специальностей:

Переводчик

Референт-переводчик

Лингвист

Специалист по межкультурному общению.

Однако если вас интересует удаленная работа переводчиком текстов общей тематики, то наличие высшего образования не обязательно. Как правило, иностранных заказчиков интересует только ваш уровень владения языком и опыт работы. Если вы свободно владеете иностранным языком и можете предоставить качественные услуги перевода, ничто не помешает вам получать заказы онлайн.

Что касается работы со специализированными текстами, например медицинскими и техническими, лингвисты обязаны иметь образование или опыт работы в данной сфере. Это очень важно, поскольку если переводчик не разбирается в узких темах и не знаком со специфической терминологией, он не сможет предоставить качественный, точный перевод.

Как работают переводчики на удаленке

Переводчики, которые не хотят заниматься письменными переводами в офисе, как правило, выбирают один из трёх вариантов дистанционной работы:

Официальное трудоустройство в одном из украинских бюро переводов, которое предоставляет возможность работы на удаленке.

Регистрация на украинской или международной фриланс платформе.

Работа на специализированной фриланс-бирже для переводчиков.

Между первым и двумя остальными вариантами есть существенная разница.

Официальное трудоустройство, с одной стороны, обеспечивает финансовую стабильность, а с другой стороны, ограничивает свободу. По факту, переводчик продолжает "работать на дядю" только теперь из дома, а не из офиса.

Что касается фриланса, переводчики получают полную свободу действий – они могут работать сколько хотят, когда хотят, и где хотят. Также, они берут на себя полную ответственность за качество своей работы, соблюдение сроков, и поиск новых клиентов.

Работа на удаленке имеет свои плюсы и минусы. Вот шесть основные причин стать переводчиком-фрилансером:

Экономия времени. Вам не надо тратить время на дорогу до офиса и обратно.

Экономия денег. Вам не надо тратить деньги на проезд в общественном транспорте, на бензин (если вы пользуетесь своим авто), на бизнес-ланчи и многое другое.

Баланс между работой и личной жизнью. Вы можете выбрать любое удобный для вас график работы и больше уделять времени своим родным и близким.

Отпуск в любое время. Если вы фрилансер, вы сами решаете, когда вам пойти в отпуск и на сколько дней.

Работа над интересными проектами. Вы сами выбираете клиентов и задания. Никто не заставит вас заниматься переводами, которые кажутся вам скучными.

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Теперь давайте обсудим минусы дистанционной работы:

Отсутствие общения с коллегами. Если вы очень общительный человек, вам будет сложно, а порой даже невыносимо проводить весь день дома в одиночестве.

Низкая мотивация. Если вы привыкли работать из-под палки, вам будет непросто заставить себя выполнять несрочные задания.

Отсутствие полноценного рабочего места. Если у вас нет возможности организовать домашний офис в собственной квартире, это может стать проблемой.

Финансовая нестабильность. Как правило, переводчики-фрилансеры, которые не могут обеспечить себя постоянным потоком заказов, время от времени испытывают финансовые трудности.

Зарплаты украинских переводчиков

Итак, пришло время обсудить самое интересное – зарплаты переводчиков.

Конечно же, уровень дохода переводчика зависит от многих факторов, включая уровень квалификации переводчика, уровень сложности задания, срочность выполнения работ, количества выполненных заданий, а также языка перевода. В среднем, зарплаты украинских переводчиков такие:

Начинающие переводчики, которые работают с самыми простыми текстами, обычно считают стоимость своей работы по тарифу $0.01-0.02 за слово. Среднемесячная зарплата таких переводчиков обычно не превышает $500.

Более опытные лингвисты, которые занимаются локализацией сайтов и приложений, обычно устанавливают тариф $0.04-0.06. За месяц они зарабатывают $1,000-1,500.

Переводчики, которые работают со специализированными текстами и востребованными языковыми парами, зарабатывают свыше $2,000.

Какие языки востребованы

На сегодняшний день, самыми востребованными языками для перевода считаются китайский, немецкий, испанский, французский, арабский, и японский. Согласно данным предоставленным сайтом https://thewordpoint.com/services/translation-service, популярностью также пользуются польский, турецкий и шведский языки. Поэтому если ты умеешь переводить тексты с/на один из этих языков, а также знаешь английский, тебе будет легко найти высокооплачиваемые переводческие заказы на фрилансе.

Какие нужны навыки

Чтобы стать успешным переводчиком, необходимо уметь пользоваться специализированным программным обеспечением, такими как программы памяти переводов и программы проверки правописания. Эти навыки очень важны, поскольку они помогают ускорить рабочий процесс и улучшить качество перевода.

Что касается работы на удаленке, тут важен тайм-менеджмент, самодисциплина, внимание к деталям, умение найти правильный подход к заказчику, а также желание совершенствоваться и получать новые знания.

Вывод

Удаленная работа переводчиком – это отличный карьерный выбор для людей, которые влюблены в лингвистику, и которые мечтают покинуть офисную работу. И это реальный способ для квалифицированных украинцев заработать достаточно денег не выезжая из страны.

Однако стоит понимать, что дистанционная работа подходит далеко не всем. Некоторым переводчикам действительно сложно работать в домашней расслабленной обстановке и искать новые заказы самостоятельно. Поэтому очень часто их попытки начать работать на себя заканчиваются неудачей.

Если вы не уверены, что работа на удаленке вам подходит, не спешите увольняться с основного места работы. Попробуйте заняться фрилансом в свободное от работы время. Если вы поймёте что фриланс это то, что вы давно искали – увольняйся смело. Но если у вас возникнут определённые трудности и сомнения, вам придется рассмотреть другие способы заработка.