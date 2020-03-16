В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

Следователи Государственного бюро расследований задержали в Одесской области прокурора за вымогательство и получение взятки.

По предварительной информации, прокурор в сговоре с гражданским лицом, которая выполняла функции посредника, требовал и получил 25 000 долларов США от участника уголовного судопроизводства.

За «вознаграждение» он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах, а также в дальнейшем способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.

26 марта прокурор и его сообщник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.