На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузового автомобиля и двух автобусов, два человека погибли, еще четверо пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, информацию о ДТП на 54 км автодороги Киев-Одесса спасатели получили 26 марта.

«По приезду к месту ДТП установлено, что столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и 2 автобуса «ПАЗ», — говорится в сообщении.

С помощью гидравлического инструмента спасатели провели деблокацию пострадавших из покореженных автомобилей и передали их работникам медицинской помощи.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали», — добавили в ведомстве.