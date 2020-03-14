6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

С 22 марта 2020 года оператор мобильной связи lifecell начал бесплатно начислять 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по Украине медицинским работникам, имеющим номера lifecell.

Как сообщает пресс-служба оператора, gонимая общественную важность работы украинских медиков в условиях пандемии коронавируса оператор lifecell насчитывает дополнительный пакет минут и гигабайт медицинским работникам-абонентам lifecell. При этом текущий тариф абонента не меняется. Пакет будет действовать до 30.04.2020.

Сейчас минуты и гигабайты начисленные уже почти 6000 медицинских работников по всей Украине. Все они получили SMS следующего содержания: «Уважаемый медицинский работник, вам начислено 1500 мин для звонков на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell) и 20 ГБ до 30.04.2020. С чувством глубокой благодарности за вашу важную работу, lifecell, HСЗУ, Helsi».

Те врачи, которые являются абонентами lifecell и оказывают первичную медицинскую помощь, но пока не получили свои гигабайты и минути, могут:

• набрать * 440 * 3 # и ожидать подтверждения регистрации запроса;

• или заполнить форму на https://medic.lifecell.ua/

Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки зарегистрированного номера телефона НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) в электронной системе здравоохранения.

Также при регистрации необходимо убедиться, что именно этот номер lifecell указано в электронной системе здравоохранения. После проверки информации придет соответствующая SMS.

Проект помощи медикам был реализован при поддержке информационной системе Helsi и НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины).