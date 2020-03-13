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В Николаеве задержали российского шпиона

Сегодня, 15:31 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители разоблачили и блокировали попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом относительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги.

По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.

Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ. Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.


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