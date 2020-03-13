Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить службы и обряды пандемии коронавируса

Вселенский патриарх Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды до конца марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает DW.

«Сегодня мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми», — говорится в заявлении Вселенского патриарха Варфоломея.

Также отмечается, что это решение пересмотрят в соответствии с темпами развития пандемии.

«Также в церкви призвали всех людей ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты других людей. В то же время монастыре продолжать регулярно проводить религиозные службы для монашеских общин. Впрочем, посторонним паломникам и посетителям запрещено их посещать», — указано в сообщении.