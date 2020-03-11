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В Киеве призывают граждан не выходить из дома без необходимости, а предприятия - перейти на режим удаленной работы

Сегодня, 09:43 citynews.net.ua | Напечатать

В условиях действия ряда ограничений в стране, продиктованы необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важно: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Киева, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки. Об этом во время эфира на телеканале «Украина24» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы должны все четко понимать уровень опасности, ведь мы видим, какой масштаб приобрела пандемия в других странах. И требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы», - сказал он.

Заместитель председателя КГГА напомнил о простых правилах:

Не выходите из дома без необходимости ограничьте социальные контакты. Если возникла насущная необходимость выйти на улицу - наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми минимум 1,5 метра. Мойте руки, проветривайте помещение, термически обрабатывайте продукты.
Тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, нужно немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям. В Киеве работает круглосуточная горячая линия «Совет врача по телефону»: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного.

Напомним, вчера Кабмин Зеленского принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в Киевской области в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса.

«Ситуация, вызванная вирусом COVID-19 классифицируется, как «Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня», поэтому Правительство устанавливает такой режим в Киевской области», - прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно статье 2 Кодекса гражданской защиты, чрезвычайная ситуация - обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, причинить убытки, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, проведение на них хозяйственной деятельности.



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