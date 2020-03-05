Укрзализниця прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта и обещает вернуть все деньги за билеты

Укрзализниця прекращает международное пассажирское сообщение с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина. Компания вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взымания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой пассажир имел проездной документ. Во всех остальных случаях возврата проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с «Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

В случае возникновения вопросов при возвращении билетов просим обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0800503111 или в мессенджер на официальной странице компании в Facebook.

Обращаем внимание, что между Украиной и Польшей полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Ряд поездов отменен, а некоторым ограничены маршруты следования. Так, отменены поезда № 67/68 Киев - Варшава, № 89/90 Перемышль - Львов, № 51/52 Львов - Вроцлав, и беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. Поездам № 705/706 и № 715/716 Киев - Перемышль ограничен маршрут до Львова.

Также Львов будет конечной станцией для поездов № 35/36 Одесса - Перемышль, который отправляется в рейс с 14-16 марта.

Кроме этого, поезд 4 столиц не отправится в рейс уже 16 марта в связи с карантином в Литве и Латвии. О дальнейшем его следовании будет проинформировано дополнительно.

Прекращение международного пассажирского железнодорожного сообщения осуществляется во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины №288-р до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих решений Правительства Украины.