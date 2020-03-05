С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19 Одесский городской голова подписал распоряжение № 218 от 15.03.2020 г. «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в. Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба Одеского городского совета.

Согласно распоряжению необходимо:

16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

В случает невыполнения этого распоряжения, руководителям учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также субъектам предпринимательской деятельности, грозит персональная ответственност в соответствии с действующим законодательством Украины.