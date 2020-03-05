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В Одессе закрывают все развлекательные заведения и рестораны - COVID-19

Сегодня, 08:09 citynews.net.ua | Напечатать

С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19 Одесский городской голова подписал распоряжение № 218 от 15.03.2020 г. «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в. Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба Одеского городского совета.

Согласно распоряжению необходимо:

16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

В случает невыполнения этого распоряжения, руководителям учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также субъектам предпринимательской деятельности, грозит персональная ответственност в соответствии с действующим законодательством Украины.



Теги: COVID-19

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В Одессе закрывают все развлекательные заведения, рестораны, кафе и рынки кроме продуктовых