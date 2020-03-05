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В Черновицкой области введен режим ЧС: Закрывают супермаркеты и непродуктовые рынки

Вчера, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

На территории Черновицкой области из 14 марта введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом в видеообращении к буковинцев сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, основанием для принятия такого решения стал второй случай инфицирования коронавирусом на Буковине - 12 марта COVID-19 диагностировали у 64-летнего жителя одного из районов области.

- Инфекция распространяется очень быстро, она неощутима, она невидима, но мы ее осознаем и поэтому просим вас, всех, без исключения, жителей Черновицкой области, максимально оставайтесь дома, - отметил Сергей Осачук.

Он также сообщил, что в области закроют все рынки, кроме продуктовых секторов, и супермаркеты до 3 апреля.

- Эти меры - ради одной цели - помочь сохранить здоровье и жизнь буковинцев, - подытожил председатель ОГА.

Также в области запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Поручено обеспечить дистанционное обучение во всех учебных заведениях в области.

До стабилизации эпидситуации, соответствующими органами будет проводиться подворовой обход с целью выявления лиц, вернувшихся из стран где зафиксировано COVID-19.

Поручено разработать механизм доставки продуктов питания, воды, лекарств лицам, которые будут определены, как подлежащих контролю и обсервации.


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