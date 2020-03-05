В Закарпатской области 10 детей госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция

13 марта в ДСНС поступила информация, что из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу госпитализированы дети с тяжелым инфекционным заболеванием.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дети госпитализированы в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести. Всем им поставлен диагноз менингококковая инфекция.

Всего на лечении находятся 10 детей (2010 - 2019 рождения) из них 6 учеников Корытнянской ООШ.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.