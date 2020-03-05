Компания «КИ.МОД» заявляет о рейдерском захвате силовиками порта и элеватора на Днепропетровщине

Компанию обвинили в незаконном строительстве элеватора и уходе от уплаты налогов.

Директор «КИ.МОД» Наталья Кирсанова утверждает, что дело сфабриковано с целью отобрать предприятие, в рейдерской атаке в интересах третьих лиц действуют сотрудники СБУ, МВД и прокуратуры Днепропетровской области. Об этом Сitynews сообщили в пресс-служба 000 «КИ.МОД».

«У нас действительно есть терминал в порту на Днепре в Каменском, но я утверждаю — невозможно построить элеватор без разрешительных документов. Предприятие числилось в едином реестре Государственной архитектурной строительной инспекции Украины, в реестр невозможно попасть, если не подать полный пакет документов», — рассказала директор «КИ.МОД».

По словам Кирсановой, рейдеры фальсифицировали данные единого реестра физических лиц Государственной архитектурной строительной инспекции Украины в Днепропетровской области, «вычистив» оттуда данные о регистрации предприятия.

11 февраля 2020 года сотрудники СБУ провели обыски в офисе ООО «КИ.МОД», в квартирах сотрудников. В компании считают, что целью обыска был поиск оригинала регистрации элеватора.

«Нас «вычистили» из госреестра, чтобы обвинить в нелегальной деятельности. Если бы силовики захватили оригиналы документов, при нынешнем правовом беспределе у нас не было бы шансов отстоять в суде свою собственность и честное имя. СБУ обвинило нас в неуплате налогов, но при обыске даже не потребовали финансовую документацию — очевидно, что искали оригинал регистрации портового терминала. Однако документы находятся в надежном месте, и мы готовы предъявить их в суде», — сообщила Кирсанова.

Директор отметила, что обыск прошел с грубыми нарушениями, начиная с того, что ст. 364 УК Украины, ставшая основанием для проведения обыска, вообще не касается коммерческих структур, а только государственных организаций.

Также Кирсанова заявила, что пресс-служба СБУ распространила порочащую предприятие информацию, предоставила ряду украинских СМИ фотографии терминала, чем нанесла урон деловой репутации ООО «КИ.МОД».

«Таким образом, первоисточником фейка выступает официальный сайт государственной службы. Нас обвинили сразу по всем направлениям: уклонение от уплаты налогов, нарушение норм градостроительства, нарушении санитарных норм и техногенной безопасности. И эти нелепости с подачи СБУ разнесли по Украине ряд ведущих СМИ. И по каждому пункту мы можем стопроцентно подтвердить своею невиновность и предоставить средствам массовой информации полный пакет разрешительных документов», — заявила директор компании.

Наталья Кирсанова утверждает, что уголовные дела стали следствием «несговорчивости», нежеланием делится с «теневыми хозяевами» региона. Руководство ООО «КИ.МОД» написало обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и в Генеральную прокуратуру Украины с требованием восстановить справедливость.

«А пока имущество арестовано, работа терминала блокирована, мы терпим огромные убытки, работу потеряли местные жители. Руководство Украины твердит о создании идеальных условий для внешних инвестиций, а пока же «ломают» национального инвестора, местные теневые лидеры регулярно требуют со всех «долю», принуждают предпринимателей к коррупционным отношениям. Так было при прошлой власти, ничего не изменилось и сейчас», — заявила Наталия Кирсанова.

Юристы «КИ.МОД» намерены на следующем судебном заседании снять арест с имущества компании, однако удалось установить, что прокуратура пытается сменить тактику, а именно передать активы в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), заявляет Наталья Кирсанова.

«У нас есть информация, что прокурор Болкарев решил сменить тактику и передать наше имущество Агентству по розыску и менеджменту активов. Но функции АРМА — это международный розыск незаконно выведенных из Украины активов. Какое отношение к этому имеет наше имущество? Мы что, сможем вывезти и спрятать наш элеватор и порт? Между тем, закон позволяет АРМА продавать активы, находящиеся в их ведении. Так «КИ.МОД» может лишится и порта, и элеватора», — утверждает Наталья Кирсанова.

Очередное судебное заседание состоится 16 марта 2020 года в Индустриальном районном суде города Днепропетровска (судья Олег Мачицкий).