В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом COVID-19

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Министерство здравоохранения Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом.

В то же время, как сообщили в Житомирской обладминистрации, с 3 марта заболевшая женщина уже с симптомами коронавируса принимала гостей и, вместо обращения к врачам, посещала церковь.

По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.