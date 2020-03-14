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ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

Недвижимость в прибрежной зоне — это всегда выгодная инвестиция. Вне зависимости от экономической ситуации квартиры на берегу моря можно сдавать в аренду и получать прибыль. При этом с развитием инфраструктуры поблизости стоимость жилых комплексов пропорционально растет.

В этой статье собраны лучшие новостройки Одессы в Приморском и Киевском районах. Если давно задумывались о покупке ликвидного недвижимого имущества, обязательно просмотрите ТОП-5 жилых комплексов из списка ниже.

ЖК Club Marine (комфорт класс, Дача Ковалевского, от 15 450 за м2)

 

Многоквартирный комплекс предполагает строительство 2 домов по 7 этажей. Для фасадов выбран классический архитектурный стиль, утепление внешних стен пенополистиролом и отделка натуральными материалами. За счет остекления балконов панорамными стеклопакетами достигается отменная инсоляция пространства. При этом окна защищены от пагубного влияния УФ-лучей и не теряют тепло. Для регулировки температуры внутри в каждый объект подведена система индивидуального отопления.

В шаговой доступности находятся: парк, остановки, кафе, пляж, учебные учреждения и развлекательные центры. По периметру установят лавочки, уличное освещение и высадят клумбы. Двор закрыт для посторонних, а на территории предусмотрен гостевой и подземный паркинг для машин.

ЖК Costa Fontana (бизнес класс, Большой Фонтан, от 30 650 грн за м2)

 

Стильная новостройка открывает жильцам вид на море, привлекает близостью пляжа и удачным расположением. Недалеко от 3 зданий есть остановки, кафе, школы и детские садики. Еще в пределах пешей прогулки расположился стадион, спортивный центр, салон красоты и сквер. Владельцам не придется тратить много времени для выполнения повседневных задач.

Девелопер закроет объект для посторонних, вымостит прогулочные дорожки, обустроит новые подъездные дороги и реализует паркинг с лифтом. На парковке ведется круглосуточное видеонаблюдение и есть система для тушения пожара.

ЖК Green Wood (элит класс, Шевченко, от 40 850 грн за 1 м2)

 

Проект со всех сторон окружен зелеными насаждениями и радует благоприятной экологией. В 5 минутах ходьбы от недвижимости находится: скалодром, пляж, кафе, ботанический сад, остановки и зал для мини-футбола. Это один из лучших уголков Одессы, где созданы идеальные условия для отдыха и круглогодичного проживания.

Застройщик предлагает просторные квартиры в 9 планировках. В каждое жилье подводится автономная система отопления, производится черновая отделка и разводятся коммуникации.

ЖК Морская симфония (элит класс, Аркадия, от 37 500 грн за м2)

 

Примечательный объект в Аркадии, который построен с учетом современных американских и европейских технологий. При строительстве учитывался тип грунта, поэтому 20-этажный дом отличается надежностью и устойчивостью к негативным погодным явлениям.

Рядом с элитным комплексом масса развлекательных заведений, объектов социально-бытового назначения и зеленых насаждений. На территорию «Морской симфонии» не попадут посторонние, двор открыт только для жильцов.

ЖК Maristella (элит класс, Средний Фонтан, от 44 950 за м2)

 

Престижная недвижимость по своей концепции напоминает многоэтажки в Европе. Панорамное остекление полукруглая форма дома и белоснежная отделка стен ассоциируется с дорогим курортом.  Также на территории высажены пальмы, густой газон и разноцветные клумбы. А еще здесь предусмотрены стильные бассейны, установлены лежаки и есть выход непосредственно к пляжной зоне.

Многие другие новостройки Украины серьезно уступают Maristella в плане дизайна и обустройства двора. Застройщик предусмотрел для апартаментов вертолетную площадку, охрану, рестораны, место для швартовки яхты и пляжный комплекс.


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