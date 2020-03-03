В Одессе объявили карантин и изменят формат Юморины

11 марта 2020 года состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета (ТЭБ и ЧС).

Как сообщает пресс-служба городского совета, в ходе заседания отмечалось, что на сегодняшний день в Одессе не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Тем не менее, в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ и гриппом (на 11 марта на карантин уже закрыты 223 класса) Комиссией принято решение о введении карантина во всех школах Одессы с 12 марта 2020 года.

Для организации непрерывного учебного процесса, как и в предыдущие годы, на сайте департамента образования и науки Одесского городского совета, в разделе «Дистанционное обучение», педагоги будут постоянно публиковать видеоуроки по основным предметам для всех параллелей со 2-го по 11-й классы.

Карантин распространяется и на внешкольные учебные заведения.

Детские сады переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений. В каждом детском саду будут работать дежурные группы, а утром – проводиться осмотр каждого ребенка относительно состояния его здоровья. Кроме того, усилен режим санитарно-эпидемиологической обработки помещений.

Также Комиссией рекомендовано отменить проведение всех массовых мероприятий, количество участников которых превышает 200 человек. В связи с этим рассматривается вопрос о проведении Юморины в другом формате.

Вышеперечисленные ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.