С 12 марта Киев уходит на карантин - закрывают школы, концертные залы и развлекательные центры

Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти Киева утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

Как заявил Виталий Кличко, в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус, но депутаты и мэр решили не ждать вспышки заболеваемости и обезопасить жителей. Превентивные мероприятия в Киеве вводятся с 12 марта. Предварительно - до конца марта.￼

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах и художественных, спортивных школах.

Также в Киеве ограничивают проведения массовых мероприятий. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.



