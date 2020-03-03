В Одессе 20 лучших школьников будут получать стипендию от городского головы

С целью поддержки одаренной учащейся молодежи Одессы, реализации ее профессиональных, творческих, социальных интересов, стимулирования ученической активности, направленной на достижение высоких результатов в учебе, творческих достижений в научно-исследовательской деятельности соответствующим распоряжением Одесского городского головы установлена стипендия учащимся учреждений общего среднего образования Одессы на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба городского совета, с января по июнь включительно 2020 года стипендию Одесского городского головы в размере 1000 (одна тысяча) гривен будут получать 20 учащихся учреждений общего среднего образования Одессы, в частности: