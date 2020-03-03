В Одессе 20 лучших школьников будут получать стипендию от городского головы

В Одессе 20 лучших школьников будут получать стипендию от городского головыСегодня, 10:55
С целью поддержки одаренной учащейся молодежи Одессы, реализации ее профессиональных, творческих, социальных интересов, стимулирования ученической активности, направленной на достижение высоких результатов в учебе, творческих достижений в научно-исследовательской деятельности соответствующим распоряжением Одесского городского головы установлена стипендия учащимся учреждений общего среднего образования Одессы на 2020 год.
Как сообщает пресс-служба городского совета, с января по июнь включительно 2020 года стипендию Одесского городского головы в размере 1000 (одна тысяча) гривен будут получать 20 учащихся учреждений общего среднего образования Одессы, в частности:
- Антонюк Екатерина, ученица 10-го класса Одесской специализированной школы № 117 I-III ст.;
- Бериславский Владислав, ученик 11-го класса Одесской общеобразовательной школы № 78 I-III ст.;
- Бородин Иван, ученик 11-го класса Одесской общеобразовательной школы № 63 I-III ст.;
- Гальцев Богдан, ученик 10-го класса Одесской гимназии № 5;
- Гельберт Ярослава, ученица 11-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса № 90 им. А.С. Пушкина «Специализированная школа I-III ст. - дошкольное учебное заведение»;
- Гордиенко Константин, ученик 11-го класса Одесской гимназии № 8;
- Дюжинов Вячеслав, ученик 10-го класса Одесской специализированной школы № 40 I-III ст.;
- Калинин Владимир, ученик 10-го класса Одесской общеобразовательной школы № 22 I-III ст.;
- Лапина Екатерина, ученица 8-го класса Одесской общеобразовательной школы № 1 I-III ст.;
- Львов Георгий, ученик 11-го класса Одесской общеобразовательной школы № 38 I-III ст.;
- Мармалюк Александр, ученик 10-го класса Одесской гимназии № 8;
- Мацак Александр, ученик 11-го класса Одесского юридического лицея;
- Негру Ксения, ученица 10-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гимназия № 7 - специализированная школа I ст. с углубленным изучением английского языка»;
- Николаенко Елизавета, ученица 10-го класса Одесской гимназии № 4;
- Остапенко Артур, ученик 10-го класса Одесской специализированной школы № 117 I-III ст.;
- Погорелова Марина, ученица 11-го класса Одесской специализированной школы № 69;
- Саламова Даля, ученица 11-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гимназия № 2 - специализированная школа I ст. с углубленным изучением английского языка»;
- Тодорова Александра, ученица 10-го класса Одесской гимназии № 1 имени А.П. Быстриной;
- Черненко Дарья, ученица 9-го класса Одесской общеобразовательной школы № 56 I-III ст.;
- Щербак Максим, ученик 10-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса № 13 «Общеобразовательная школа I-III ст. - гимназия».