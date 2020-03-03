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В Одессе 20 лучших школьников будут получать стипендию от городского головы

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

С целью поддержки одаренной учащейся молодежи Одессы, реализации ее профессиональных, творческих, социальных интересов, стимулирования ученической активности, направленной на достижение высоких результатов в учебе, творческих достижений в научно-исследовательской деятельности соответствующим распоряжением Одесского городского головы установлена стипендия учащимся учреждений общего среднего образования Одессы на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба городского совета, с января по июнь включительно 2020 года стипендию Одесского городского головы в размере 1000 (одна тысяча) гривен будут получать 20 учащихся учреждений общего среднего образования Одессы, в частности:

  1. Антонюк Екатерина, ученица 10-го класса Одесской специализированной школы № 117 I-III ст.;
  2. Бериславский Владислав, ученик 11-го класса Одесской общеобразовательной школы № 78 I-III ст.;
  3. Бородин Иван, ученик 11-го класса Одесской общеобразовательной школы № 63 I-III ст.;
  4. Гальцев Богдан, ученик 10-го класса Одесской гимназии № 5;
  5. Гельберт Ярослава, ученица 11-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса № 90 им. А.С. Пушкина «Специализированная школа I-III ст. - дошкольное учебное заведение»;
  6. Гордиенко Константин, ученик 11-го класса Одесской гимназии № 8;
  7. Дюжинов Вячеслав, ученик 10-го класса Одесской специализированной школы № 40 I-III ст.;
  8. Калинин Владимир, ученик 10-го класса Одесской общеобразовательной школы № 22 I-III ст.;
  9. Лапина Екатерина, ученица 8-го класса Одесской общеобразовательной школы № 1 I-III ст.;
  10. Львов Георгий, ученик 11-го класса Одесской общеобразовательной школы № 38 I-III ст.;
  11. Мармалюк Александр, ученик 10-го класса Одесской гимназии № 8;
  12. Мацак Александр, ученик 11-го класса Одесского юридического лицея;
  13. Негру Ксения, ученица 10-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гимназия № 7 - специализированная школа I ст. с углубленным изучением английского языка»;
  14. Николаенко Елизавета, ученица 10-го класса Одесской гимназии № 4;
  15. Остапенко Артур, ученик 10-го класса Одесской специализированной школы № 117 I-III ст.;
  16. Погорелова Марина, ученица 11-го класса Одесской специализированной школы № 69;
  17. Саламова Даля, ученица 11-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гимназия № 2 - специализированная школа I ст. с углубленным изучением английского языка»;
  18. Тодорова Александра, ученица 10-го класса Одесской гимназии № 1 имени А.П. Быстриной;
  19. Черненко Дарья, ученица 9-го класса Одесской общеобразовательной школы № 56 I-III ст.;
  20. Щербак Максим, ученик 10-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса № 13 «Общеобразовательная школа I-III ст. - гимназия».

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