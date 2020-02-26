В Киеве запустили 4G на станции метро «Академгородок»

Скоростной мобильный интернет стал доступен на первой станции столичной подземки. С 5 марта 2020 три мобильные операторы начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок». Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов во время демонстрационного запуска.

«Доступ к скоростному интернету в метро важный для киевлян. Киев - большой современный город. Жизнь здесь активное, и не менее активне жители. Возможность всегда быть онлайн позволит не сбавлять обороты, продуктивно использовать свое время даже в ежедневных поездках. Мы хотим, чтобы 4G появился на всех станциях метро можно быстрее. Поэтому ожидаем решения Киевсовета, которое необходимо для полноценного запуска», - отметил Максим Бахматов.

Он также добавил, что город не потратил ни копейки на запуск 4G, ведь все было сделано за счет мобильных операторов.

Стоит отметить, что в Харьковском метро прекрасно работает и 3G связь и WiFi, а киевские власти уже много лет неспособны провести в рамках законодательства тендеры и обеспечить разрешения для доступа киевлян и гостей столицы к сети интернет в подземке.

Запуск 4G на станции «Академгородок» стал возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП «Киевжилспецэксплуатация». В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции «Академгородок».

Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях метрополитена в течение 2020 депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком операторов к инфраструктуре города, в частности, метрополитена.

Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета - 12 марта, все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца 2020 года.