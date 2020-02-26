В Одессе городскую инфекционную больницу подготовили к возможной эпидемии коронавируса COVID-19.

Какс ообщает пресс-служба городского совета, департаментом здравоохранения издан приказ об организации в городских медучреждениях мероприятий по оказанию медицинской помощи больным заболеваниями, вызванными коронавирусом COVID-19.

Госпитальной базой для пациентов с симптомами коронавируса COVID-19 в Одессе определена городская клиническая инфекционная больница. Здесь имеется современное боксированное отделение на 65 коек, позволяющее обеспечить изоляцию пациентов с капельными и особо опасными инфекциями.

Новое приемное отделение больницы также оборудовано отдельными боксами, в том числе имеется изолированное помещение с отдельным входом для пациентов с воздушно-капельными инфекциями.

Пациент попадает в бокс через отдельный выход на улицу, минуя общий коридор. А маломестные боксы оснащены собственными душевыми и санузлами. Питание пациентам в одноразовой посуде выдает персонал отделения через специальное окошко, использованная посуда обеззараживается и утилизируется.

Все эти меры способствуют обеспечению максимальной безопасности для других пациентов больницы и медицинских работников, а также предотвращают дальнейшее распространение коронавируса.

Реанимационное отделение городской инфекционной больницы обеспечено современным оборудованием для поддержания и мониторинга жизненных функций пациентов. Утвержден план развертывания дополнительных коек в инфекционной больнице и перепрофилирования коечного фонда городских стационаров Одессы в случае регистрации инфекций, имеющих международное значение.

Для обеспечения возможности максимально быстрой диагностики в Одессе коронавирусной инфекции объявлен тендер на приобретение экспресс-тестов, позволяющих получить результат в течение 10 минут в палате пациента. В случае положительного результата образцы будут отправляться в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины.

Также в учреждениях здравоохранения обеспечивают необходимый запас изделий медицинского назначения, защитной одежды, средств защиты органов дыхания и дезсредств, а также готовность помещений для временной изоляции пациентов с признаками коронавируса.

Городскими властями Одессы выделены дополнительные средства на обеспечение медучреждений всем необходимым для лечения и предотвращения распространения вируса.