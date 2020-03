В Ковеле задержали руководство таможенного поста за взятку в 12 тысяч долларов

Оперативники СБУ совместно с территориальным управлением ГБР расположенным во Львове выявили масштабную коррупционную схему, организованную должностными лицами таможенного поста «Ковель» Волынской таможни.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в рамках уголовного производства правоохранители задержали после получения одной из частей взятки в размере 5440 долларов США посредника и исполняющего обязанности начальника таможенного поста «Ковель».

Установлено, что фигуранты систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме «импорт».

Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет 12240 долларов США (более 302 000 гривен). Во время обысков по месту жительства фигурантов дела выявлено более 50 000 американских долларов.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.