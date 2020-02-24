5 марта в Киеве готовят тестовый запуск 4G в метро

Большая тройка мобильных операторов («Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell) в четверг, 5 марта планирует в 11:30 демонстрационный запуск 4G в киевском метрополитене на станции «Академгородок».

Об этом сообщил руководитель департамента корпоративных коммуникаций lifecell Денис Казван на своей странице в Фейсбук.

На мероприятии будут присутствовать СЕО и представители мобильных операторов - «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell, советник Киевского городского головы Максим Бахматов и представители Киевского метрополитена, представители вендора Huawei.

Во время демонстрационного запуска обещают рассказать детали развертывания 4G в киевской подземке, планы запуска на всех станциях и о трудностях, с которыми сталкиваются операторы при реализации данного проекта.



