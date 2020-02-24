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Двум свидетелям по делу Одесского завода «Краян» сообщено о подозрении за отказ от дачи показаний против Труханова

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Двум свидетелям по делу Одесского завода «Краян» сообщено о подозрении за отказ от дачи показаний против Труханова и чиновников одесского горсовета.

Как сообщает пресс-служба САП, детективами НАБУ сообщено о подозрении в отказе от дачи показаний двум свидетелям по делу Одесского завода «Краян».

Свидетели были вызваны для допроса в качестве свидетелей, поскольку им, как считало следствие, были известны обстоятельства, подлежащих доказыванию в ходе досудебного расследования. Однако прибыв по вызову в орган следствия, лица отказались давать показания в уголовном производстве, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Кроме того, лица отказались от дачи показаний и в ходе судебного разбирательства дела в Малиновском районном суде Одессы.

«Действия вышеуказанных лиц следствие считает необоснованными и безосновательными, поскольку свидетели не являются членами семьи или близкими родственниками обвиняемых по делу. Также сведения, которые необходимо было получить в ходе допросов данных свидетелей, а не касались их лично, а также не могли стать основанием для подозрения, обвинения в совершении ими уголовных преступлений», — отмечается в сообщении.

Сейчас указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 385 (отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей в суде или во время проведения досудебного следствия, осуществления исполнительного производства, расследования временной следственной или временной специальной комиссией Верховной Рады Украины или дознания) Уголовного кодекса Украины.

Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.

Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовано под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» за заведомо завышенной стоимостью. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабря 2016 года наложения ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.


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Двум свидетелям по делу Одесского завода «Краян» сообщено о подозрении за отказ от дачи показаний против Труханова » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня