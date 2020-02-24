В историческом центре Киева заявляют о попытке захватить мансарду их дома

Жители дома на улице Владимирской, 19 в историческом центре Киева заявляют о попытке рейдерского захвата чердака их дома. Об этом они и их адвокат рассказали на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре. Дом расположен в 60 метрах от национального заповедника «София Киевская» и является частью исторического центра города.

О том, что чердак их дома почему-то стал «мансардой» и имеет нового владельца, жители узнали весной 2017 года. С тех пор они в суде отстаивают свое право собственности на эту площадь, поскольку по закону чердак является вспомогательным помещением дома и принадлежит владельцам квартир в нем. Стать владельцем этой площади пытается экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.

Завтра, 3 марта, в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение жалобы жильцов дома на решение суда первой инстанции.

Юрген Фрюшютц, который уже 20 лет живет в этом доме, рассказал от имени жителей, что все они очень обеспокоены ситуацией. Они опасаются, что строительные работы на чердаке в перспективе могут привести к его разрушению.

«На чердаке находятся все коммуникации нашего дома – машинное оборудование лифтов, отопления и т.д. Нам нужен постоянный доступ туда. Как европеец, я очень удивлен, что здесь можно так поступать. Во всем мире подвал и чердак – это собственность всех жильцов дома. Насколько я знаю, по украинскому законодательству, это тоже так и есть. … Мы боимся, что из-за строительных работ наш дом разрушится, ведь он очень старый», – рассказал Юрген Фрюшютц.

По словам адвоката жителей Виталия Власюка, покупку чердака осуществили на основании поддельных документов. После первой продажи он несколько раз менял владельца.

«2 марта 2017 года на основании договора купли-продажи Валерий Павлюк приобрел у гражданина Александра Сидорца «нежилое помещение № 99», расположенное по адресу ул. Владимирская, 19 общей площадью 864,8 м². Продавец чердака Сидорец получил это помещение на основании договора купли-продажи от 2016 года – он приобрел его у гражданина Александра Козака. А Козаку оно принадлежало на основании права собственности от 1999 года, когда он приобрел его у гражданина Школьного. А с этим гражданином еще интереснее: он получил право собственности на это чердак на основании биржевой сделки на бирже «Десятинная» еще в 1993 году», – рассказал Виталий Власюк.

По словам Виталия Власюка, в Государственном архиве Киева такого соглашения от 1993 года не выявлено, а в БТИ утверждают, что соглашение от 1999 года не регистрировали – хотя в соглашении есть запись о регистрации в БТИ. Кроме того, у адвоката есть письмо Государственного нотариального архива, где указано, что номер договора о приобретении на самом деле относится к договору обмена квартиры. «Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что таких договоров не было, они нигде не регистрировались», – говорит Виталий Власюк.

По его словам, очень странно, что суд первой инстанции не удовлетворил иск жителей, потому что все имеющиеся документы свидетельствовали о незаконном отчуждении чердака.

«Дом по адресу ул. Владимирская, 19 по документам имеет 6 этажей, 52 квартиры и три подъезда. В то же время, ответчик в суде предоставил документы, где указано, что дом имеет 8 этажей, 46 квартир и два подъезда. Во время суда мы акцентировали внимание, что документы ответчика касаются другого дома. Они заявляли, что их якобы мансарда находится над шестым этажом, но предоставляли документы о доме с восемью этажами. Почему-то судья не обратил на это внимание», – рассказал Виталий Власюк.

Адвокат отметил, что это не первый случай в Украине, когда третьи лица пытаются завладеть общей площадью жителей жилого дома. Он добавил, что есть прецеденты решения Европейского суда в подобных делах – в пользу жителей дома.

Адвокат говорит, что это уже вторая попытка захватить чердак дома на Владимирской, 19. Первый случай произошел в 2003 году. Тогда суд принял решение в пользу жителей дома.

По словам организаторов брифинга, другую сторону – Валерия Павлюка – сообщали о проведении пресс-конференции, но он не явился.