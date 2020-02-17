Украинские паратриатлеты завоевали серебро и бронзу на этапе чемпионата мира в Австралии

В австралийском городе Дэвенпорт началась серия чемпионатов мира 2020 по паратриатлону. В активе украинских паратриатлетов на прошедших 29 февраля соревнованиях — 2 медали: серебряная и бронзовая. Об этом сообщает Пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Серебряная медаль у киевлянки Алисы Колпакчи (класс PTS5, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Алиса — участница Паралимпиады в Рио — показывает довольно стремительный рост достижений в паратриатлоне, поэтому у нас есть все надежды на то, что она станет одной из тех, кто завоюет путевку на олипиаду в Токио-2020.

3 место у спортсменки из Киевской области Виты Олексюк и ее айда Александры Гришиной (класс PTVI B2, спортсмены с нарушениями зрения). Для Виты и этого слаженного спортивного тандема с Сашей — это прекрасное выступление, несмотря на то, что спортсменки начали выступать всего три года назад, в 2017 году.

Четвертое место у Анатолия Варфоломеева и его айда и одновременно — главного тренера сборной — Романа Короля (класс PTVI B1, спортсмены с нарушениями зрения).

Все спортсмены, кроме Александры Гришиной, представляют Киевский региональный центр по физической кльтуры и спорта лиц с инвалидностью «Инваспорт», Саша — Днепропетровский регион.

Из-за того, что отменили очередные соревнования в Абу-Даби, вся команда возвращается в Украину, чтобы подготовиться к следующему этапу Кубка мира, который пройдет в мае для спортсменов с нарушениями зрения в Сарасоте (США).