3 марта в Киеве ограничат работу станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

Сегодня, 3 марта, в Киеве ограничат работу нескольких станций метро в районе олимпийского стадиона в связи с проведением футбольного матча.

Как сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена», ограничения на вход возможны на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» после завершения футбольного матча между «Динамо» (Киев) и «Колос» (Ковалевка). Начало поединка в 19:30.

Механизм ограничения применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.