Киевская полиция разгромила сеть нарколабораторий с товаром на 100 млн гривень

Киевская полиция разгромила сеть нарколабораторий, а стоимость изъятых наркотиков крупнейшая за всю историю столичных правохранителей.

Как заявил руководитель полиции города Киева Андрей Крищенко, всего в ходе спецоперации было изъято около 300 килограммов наркотических веществ — кокаин, синтетические наркотики, соли, таблетки экстази и другие наркотики, которые изготавливали злоумышленники и в дальнейшем распространяли. Кроме того, изъято более двух тонн прекурсоров. Общая стоимость изъятого, по приблизительным оценкам, составляет более 100 миллионов гривень.

В состав организованной преступной группировки входили 9 человек. Они оборудовали нарколаборатории и продавали наркотики на территории трех областей Украины.

Правоохранители во время «следственных экспериментов» установили маршруты перемещения наркотиков, выполнили 7 бесконтактных оптовых закупок наркосредств и осуществили 40 межрегиональных контролируемых поставок оптовых партий психотропных веществ.

Мощности нарколабораторий позволяли фигурантам каждый месяц изготавливать от 80 до 100 килограммов психотропных веществ.

Правоохранители провели 20 обысков, в результате чего обнаружили мощную нарколабораторию, несколько складов, а также задержали 9 активных участников.

Организатором «бизнеса» оказался житель Киева, остальные участники группы — жители Чернигова, Киева и Киевской области.

Крищенко добавил, что в состав межрегионального группировки входили люди разного возраста.

Во время обысков изъяли спецоборудование, наркотики, компьютеры, банковские карточки, семь автомобилей премиум-класса, которые использовали участники преступной группы, заметки о продаже наркотиков и записи о перемещении по банковским счетам полученных от наркобизнеса средств.