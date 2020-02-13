Под офисом Зеленского мужчина совершил самосожжение в знак протеста

В Киеве во время акции протеста под офисом президента Зеленского мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег.

Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Пострадавшего с ожогами госпитализировали. В ОП утверждают, что он получил ожоги легкой степени. Правоохранители будут устанавливать мотивы его поступка.

Мужчина успел рассказать журналистам на месте происшествия, что не имеет отношения к акциям протеста медработников, которые сейчас проходят в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Он представился Александром Бурлаковым из Сумской области. По его словам, он не первый день приходит под ОПУ и пытается решить проблемы с земельным вопросом, но власть его не слышит. По его словам, чиновники не дали ему разделить на паи землю.

На событие также отреагировали в офисе Зеленского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что отдел обращения граждан ОП отправился на встречу с мужчиной, чтобы выяснить вопросы, к которым он хотел привлечь внимание.