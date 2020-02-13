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В Одессе из-за сильного ветра без света 224 населенных пункта, повреждено более 100 автомобилей

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области из-за непогоды 224 населенных пункта остались без электроснабжения, сорвало кровлю на 18 объектах, и из-за падения деревьев пострадало 112 транспортных средств.

Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применения сил ГУ ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий.

«С начала непогоды, которая связана с сильным порывистым ветром до 28 метров в секунду были обесточены 224 населенных пунктов … районов области, а также города Черноморск, Одесса. Большинство обесточенных населенных пунктов в Белгород-Днестровском районе, Раздельнянском, Ивановском и Николаевском. Сорвано кровлю на 18 объектах: домах культуры, больницах, магазинах, железнодорожной станции Подольской, школах, общежитии в Лиманском регионе, жилых домов», — сказал Крицкий.

Он отметил, что подразделения главного управления ГСЧС привлекались 20 раз.

«7 раз для помощи населению по разборке аварийных конструкций, 13 раз на уборку тринадцати поваленных деревьев. По информации от главного управления Нацполиции, в результате падения деревьев пострадало более 112 транспортных средств на территории области. Также в результате падения дерева на улице Неженская в городе Одесса погибла женщина 1951 года», — отметил Крицкий.

По данным Одесской ОГА, из-за непогоды упало 161 дерево.


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