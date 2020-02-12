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В Одессе дерево убило женщину

Сегодня, 16:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе упавшее от сильного ветра дерево убило женщину. Как рассказли в пресс-центре полиции Одессы, трагедия произошла на улице Нежинской, где поваленное резким порывом ветра дерево травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. 

По прогнозам Гидрометцентра, погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток.

По состоянию на 14:00 24 февраля 2020 года в Одессе из-за сильного ветра (30-35 м/с) повалены 147 деревьев во всех районах города.

К ликвидации последствий сильной непогоды привлечены аварийные бригады коммунальных предприятий: «Одесгорсвет» (8 единиц техники, 32 человека), «Горзелентрест» (7 единиц техники, 98 человек), «Одесгорэлектротранс» (6 единиц техники, 37 человек), «Сервисный центр »(32 человека), «ОЕЕМП »(2 единицы техники, 26 человек), «Городские дороги» (14 единиц техники, 69 человек), а также более 500 работников ЖКС.

Также в Одессе штормовой ветер повредил теплотрассу по ул. Героев Крут. В связи с этим временно без тепла остались 4 жилых дома (ул. Героев Крут, 2/2, 2/4, 2/5, ул. Варненская 5/3). Аварийные бригады КП «ТГО» ликвидируют повреждения.

Призываем граждан к осторожности: держитесь подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности - ограничьте передвижение по улицам.


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