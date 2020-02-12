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Под Киевом пьяный отец избил 7-месячную дочь до сотрясения мозга

Сегодня, 13:02 citynews.net.ua | Напечатать

В городе Васильков Киевской области отец избил 7-месячную дочь из-за того, что в ребенок мешал ему спать. Ребенка госпитализировали с гематомой и сотрясением мозга.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, ночью в городе Васильков, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес травмы 7-месячной дочери. Затем полицейским он объяснил, что младенец своим плачем, мешал ему спать.

По данным полиции, зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Затем женщина вызвала врачей скорой.  Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга.

41-летний отец-злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. 


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