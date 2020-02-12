В Одессе более 300 человек обеспечили лечением гепатита С за счет бюджета города

В 2019 году в Одессе было впервые внедрено бесплатное обеспечение жителей города с гепатитом С препаратами прямого действия за средства городского бюджета. Финансирование выделяется в рамках реализации Городской целевой Программы противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании «Ускоренный ответ Одесса» («Fast Track Odesa»). Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Экспресс-диагностика вирусных гепатитов входит в гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг на первичном уровне и ее может пройти каждый человек после подписания декларации с семейным врачом. В случае выявления положительного результата теста на гепатит семейный врач направляет пациента на дополнительное обследование к инфекционисту и подтверждение диагноза количественными лабораторными методами.

Лечение одесситов, у которых установлен диагноз «гепатит С» проводится амбулаторно на базе гепатоцентра городской клинической инфекционной больницы. Приказом городского департамента здравоохранения определены критерии для назначения препаратов прямого действия для лечения больных гепатитом С. Лечение назначается комиссией инфекционной больницы.

В 2019 году за счет городского бюджета Одессы приобретены медикаменты для лечения пациентов с гепатитом С 1 и 4 генотипов на общую сумму около 3 млн. грн. Приобретены 371 упаковка препарата «Софген Л» и 238 упаковок препарата «Вирпас», что позволило провести лечение 204 пациентов с гепатитом С 1 и 4 генотипов.

Кроме того, учитывая потребность пациентов, из городского бюджета дополнительно было выделено 1,5 млн. гривен на закупку препаратов «Софген Л», «Вирдак» и «Вирпас» для лечения гепатита С, включая 2 и 3 генотипы. В настоящее время лечение гепатита проходят еще 106 пациентов.

Лечение препаратами прямого противовирусного действия положительно повлияло на качество и доступность терапии гепатита С для одесситов в том числе для представителей социально уязвимых категорий, а также способствовало снижению риска распространения гепатитов среди ключевых групп населения.