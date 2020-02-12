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В Киеве запретят движение грузовых автомобилей по мосту Патона

Сегодня, 15:03 citynews.net.ua | Напечатать

Для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения.

Как сообщает Киевский центр организации дорожного движения, изменения будут внедрять в несколько этапов, первый из них - запрет движения по мосту Патона грузовиков весом более 3,5 тонн.

Бригады коммунальных служб уже начали устанавливать на подъездах к путепроводу дорожные знаки 3,3. В целом планируют установить около 50 таких знаков.

Также для совевременного информирования водителей на прошлой неделе в районе развязки у моста Патона  разместили 15 информационных щитов, предупредив об ограничении движения грузовиков.

Соответствующие изменения вносятся по поручению первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, согласно согласованным схемам ОПР.


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