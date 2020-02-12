Автобус «Одесса-Киев» столкнулся с грузовиком - 18 человек пострадали

В Николаевской области при столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля пострадали 18 человек.

Как сообщили в пресс-службе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 19 февраля в 1:35 на пункт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 «Киев-Одесса». Столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением «Одесса-Киев», в котором находилось 39 пассажиров и два водителя и грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя и передали его бригаде «скорой помощи». Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Еще 15 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направили в Кривоозерской центральной райбольницы и 2 человека — до Любашевской ЦРБ Одесской области.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.