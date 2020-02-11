Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе - 1 человек погиб

В Киевской области работник полиции совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе, один из пострадавших скончался на месте.

Трагедия произогла Броварах — пригороде Киева.

Как сообщили в полиции, в городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля «Nissan». Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы пропустить их и совершил наезд на двух человек.

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители».

По сообщению пресс-службы, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер».



