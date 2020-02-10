В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободыСегодня, 14:52
В Харьковской области 19-летней девушке, которая сначала ударила кота о дерево, а после чего его зарезала, сообщили о подозрении.
Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, следователи объявили о подозрении девушке, которая убила собственного кота.
Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области 19-летняя девушка ударила кота о дерево, после чего зарезала. В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.