В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

В Харьковской области 19-летней девушке, которая сначала ударила кота о дерево, а после чего его зарезала, сообщили о подозрении.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, следователи объявили о подозрении девушке, которая убила собственного кота.

Злоумышленнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области 19-летняя девушка ударила кота о дерево, после чего зарезала. В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.