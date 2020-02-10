В Одессе пройдет открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black&White Music»Сегодня, 13:58
С 20 по 22 февраля 2020 года в Одесской детской музыкальной школе №1 состоится II Всеукраинский открытый джазовый фестиваль-конкурс «BLACK AND WHITE MUSIC».
Музыкальный праздник пройдет при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.
Заявки на участие в конкурсе подали представители 10-ти областей Украины. В составе жюри будут работать известные музыканты и педагоги.
В рамках фестиваля-конкурса ведущие джазовые исполнители - трио Алексея Петухова, Вадим Бессараб, Субботин-бэнд – представят концертную программу, а члены жюри проведут мастер-классы.
Проведение фестиваля-конкурса «BLACK AND WHITE MUSIC» направлено на открытие новых имен среди юных музыкантов в таком виде музыкального искусства, как джаз.
Программа фестиваля:
- 20 февраля
10:00 - торжественное открытие фестиваля-конкурса
10:30 - конкурсное прослушивание
13:00 - экскурсионная программа
14:00 - конкурсное прослушивание
17:00 - концерт Вадима Бессараба, Максима Кондратьева и Андрея Гончарова
18:00 - концерт дуэта Литовченко
- 21 февраля
10:00 - конкурсное прослушивание
13:00 - экскурсионная программа
14:00 - конкурсное прослушивание
17:00 - концерт Трио Петухова, Субботин-бэнд
- 22 февраля
10:00 - проведение мастер-классов: М. Евпак, А. Примакова, Р. Степанян, А. Шевченко, О. Петухов
15:00 - награждение победителей и гала-концерт
Торжественное открытие фестиваля-конкурса «BLACK AND WHITE MUSIC» состоится в Большом зале КПНЗ «Детская музыкальная школа №1 г. Одессы» по адресу: ул. Маяковского, 4/1.