В Одессе пройдет открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black&White Music»

С 20 по 22 февраля 2020 года в Одесской детской музыкальной школе №1 состоится II Всеукраинский открытый джазовый фестиваль-конкурс «BLACK AND WHITE MUSIC».

Музыкальный праздник пройдет при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

Заявки на участие в конкурсе подали представители 10-ти областей Украины. В составе жюри будут работать известные музыканты и педагоги.

В рамках фестиваля-конкурса ведущие джазовые исполнители - трио Алексея Петухова, Вадим Бессараб, Субботин-бэнд – представят концертную программу, а члены жюри проведут мастер-классы.

Проведение фестиваля-конкурса «BLACK AND WHITE MUSIC» направлено на открытие новых имен среди юных музыкантов в таком виде музыкального искусства, как джаз.

Программа фестиваля:

20 февраля

10:00 - торжественное открытие фестиваля-конкурса

10:30 - конкурсное прослушивание

13:00 - экскурсионная программа

14:00 - конкурсное прослушивание

17:00 - концерт Вадима Бессараба, Максима Кондратьева и Андрея Гончарова

18:00 - концерт дуэта Литовченко

10:00 - торжественное открытие фестиваля-конкурса 10:30 - конкурсное прослушивание 13:00 - экскурсионная программа 14:00 - конкурсное прослушивание 17:00 - концерт Вадима Бессараба, Максима Кондратьева и Андрея Гончарова 18:00 - концерт дуэта Литовченко 21 февраля

10:00 - конкурсное прослушивание

13:00 - экскурсионная программа

14:00 - конкурсное прослушивание

17:00 - концерт Трио Петухова, Субботин-бэнд

10:00 - конкурсное прослушивание 13:00 - экскурсионная программа 14:00 - конкурсное прослушивание 17:00 - концерт Трио Петухова, Субботин-бэнд 22 февраля

10:00 - проведение мастер-классов: М. Евпак, А. Примакова, Р. Степанян, А. Шевченко, О. Петухов

15:00 - награждение победителей и гала-концерт

Торжественное открытие фестиваля-конкурса «BLACK AND WHITE MUSIC» состоится в Большом зале КПНЗ «Детская музыкальная школа №1 г. Одессы» по адресу: ул. Маяковского, 4/1.