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40% судей Киевской области не соответствуют по крайней мере одному критерию добропорядочности

Сегодня, 12:02 citynews.net.ua | Напечатать

50 из 133 судей судов первой инстанции Киевской области (40%) не отвечают по крайней мере одному критерию добропорядочности. Таковы выводы исследования кампании «ЧЕСНО.Фильтруй суд!» обнародовали на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре.

Критерии добропорядочности, по которым оценивали судей - непричастность к коррупции и уголовных преступлений, прозрачность состояния, непричастность к принятию сомнительных решений, непричастность к нарушению прав человека и соблюдение норм профессиональной этики.

Активисты собирали данные из официальных онлайн-ресурсов органов государственной власти - Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего совета правосудия и других.

31 судья имеет декларации, противоречащие друг другу, или у них неполная или недостоверная информация. «Распространенный пример непрозрачности состояния - когда судьи не декларируют свое жилье. Есть судьи, у которых якобы нет такого имущества ни у них, ни у их родственников», - рассказал Андрей Матат, юрист кампании ЧЕСТНО. Фильтруй суд!.

22 судьи по крайней мере раз выносили сомнительные решения. Большинство этих дел - периода Революции достоинства и касались протестующих. 16 из этих судей до сих пор работают в Киевской области.

11 судей в своей деятельности допускали нарушения прав человека - препятствовали журналистам или общественным активистам, нарушали право на справедливое судебное разбирательство, применяли силу и тому подобное.

16 судей нарушали нормы профессиональной этики. К уголовным или коррупционных правонарушениям оказались причастны трое судей.

Перед публикацией результатов их присылали в суды, чтобы предоставить судьям возможность отреагировать, рассказала Людмила Слива, координатор кампании ЧЕСТНО. Фильтруй суд!. В 5 случаях после дополнительных объяснений от судей, в частности относительно доходов, активисты изменили свое заключение.

Результаты исследования передадут Высший совет правосудия.

Исследование судей Киевской области является частью большого проекта по исследованию добродетели судей. В базе есть информация о всех судьях, не только тех, которых заметили в нарушении критериев добропорядочности.


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