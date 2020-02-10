В Харьковской области ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка

В одном из поселков Харьковской области ротвейлер вырвался из вольера и напал на 4-летнего мальчика. От полученных повреждений ребенок скончался.

Как расскзали в пресс-службе полиции Харьковской области, сообщение о трагедии в одном из поселков района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.

«Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось … От полученных повреждений 4-летний мальчик погиб», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по словам родных мальчика, 3-летнего пса семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

«Следственными Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой „несчастный случай“. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии», — отмечается в сообщении.