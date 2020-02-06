В Киеве эвакуируют пассажиров и работников Центрального железнодорожного вокзала из-за угрозы взрыва.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Как сообщают железнодорожники, поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.