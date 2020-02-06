К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже присоединись три банка

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук презентовал новую кредитную программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Предприниматель сможет получить кредит с выгодной процентной ставкой, если предоставит бизнес-план, сможет показать, что деньги пойдут на модернизацию производства, и сделать стартовый взнос в размере 20-30%. Как сообщает Fakty.com.ua, на котором публикуются свежие новости Украины, сейчас к программе присоединились уже три банка: Укргазбанк, Ощадбанк и Приватбанк.

Теперь украинским предпринимателям доступны кредиты под низкие проценты. Укргазбанк уже выдал первый займ по новой программе. Государство помогает уменьшить процентную ставку. В бюджете для этого выделили 2 млрд грн. С помощью программы «Доступные кредиты 5-7-9%» правительство планирует заинтересовать украинцев предпринимательством и таким образом создавать новые рабочие места. Ставка будет уменьшаться по мере того, как предприниматель будет увеличивать количество занятых работников: каждое рабочее место приносит дополнительную выгоду для бизнесмена. Пока такие кредиты доступны во всех государственных банках, однако в перспективе к программе подключатся и приватные финучерждения.

Количество работников на предприятии, которое может рассчитывать на получение кредита со сниженной процентной ставкой, должно не превышать 50 человек. На дату презентации государственной программы заявки на участие в ней подали уже 17 тысяч предпринимателей. Их данные должны быть проверены в течение 10 дней. По прогнозам Минфина, получат возможность получить кредит с низкой ставкой около 50 тысяч заемщиков. Для них создан онлайн-ресурс, на котором можно оставить заявку. Если есть вопросы, их можно задать консультанту по телефону горячей линии 1545. Они не смогут участвовать в покупке земельных участков после принятия закона о продаже земли.