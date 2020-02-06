Протест автоперевозчиков: Чиновники Зеленского устроили бардак при выдаче разрешений

В столице под Дом правительства, где сегодня запланировано заседание Кабинета министров, на акцию «пригнали» грузовые фуры, которые выставили вдоль дороги у здания.

Всего под Кабмином выстроилось несколько десятков грузовиков и автобусов.

Президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонид Костюченко заявил , что акция протеста направлена ​​на «преодоление кризиса в отрасли, обеспечение права на труд и стабильную работу».

С этой целью перевозчики требуют урегулировать ситуацию с выдачей разрешений на перевозку и проверками документов на груз во время их оформления, отменить электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств, а также обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений.

Также перевозчики требуют обеспечить унормирование предварительного распределения «дефицитных» разрешений, принять изменения в приказ Минтранса № 757, которым установлен порядок выдачи разрешений, разработать механизм и начать распределение итальянских, австрийских, румынских, венгерских (без уплаты налога), турецких и финских разрешений (в/из третьих стран), а также предусмотреть резерв 5% разрешений для новых участников рынка.

В АсМАП требуют провести переговоры с правительствами иностранных государств об увеличении квоты дефицитных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок. В частности речь идет о Польше, Румынии, Австрии, Венгрии и ряде других стран.

Также протестующие требуют отставки министра инфраструктуры Украины и руководства Укртрансбезпеки, непрофессиональные действия и неспособность которых решать насущные проблемные вопросы отрасли, провоцируют обострение ситуации в транспортной среде.

Обеспечить профессиональную кадровую политику в транспортной отрасли. Назначить на руководящие должности специалистов, имеющих профильное образование, соответствующий опыт работы в отрасли и после обсуждения кандидатур с профессиональными и общественными объединениями.